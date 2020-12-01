Наумов прогнозирует минимальную победу «Локомотива» над «Зальцбургом»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что ждёт от команды победы в домашнем матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом».
Наумов прогнозирует минимальную победу «Локомотива» над «Зальцбургом»
  • © Пресс-служба ФК «Локомотив»

По его мнению, команда набрала неплохой ход в Европе, а её игроки хорошо мотивированы.

«Сегодня надо тупо взять и победить австрийскую команду. Ничего особенного в ней нет. Ставлю на победу «Локомотива» с разницей в один мяч. «Локомотив» в Лиге чемпионов и в РПЛ — две разные команды. Выхолощенность после игр в еврокубках сказывается на результатах во внутреннем чемпионате. В Лиге чемпионов мы играем в совершенно другой футбол: обороняемся, при возможности контратакуем и ловим свой шанс», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Он также отметил, что «Локо» можно помечтать и о выходе в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» опустились в рейтинге лучших клубов Европы.

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