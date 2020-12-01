Власти Петербурга готовы к проведению Евро-2020 по любому из предложенных УЕФА сценариев

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов высказался о перспективах проведения матчей Евро-2020 в этом городе в 2021 году.
Власти Петербурга готовы к проведению Евро-2020 по любому из предложенных УЕФА сценариев
  • Reuters

По его словам, в данный момент УЕФА рассматривает три основных сценария проведения чемпионата Европы: при полной загрузке стадионов, при частичном допуске зрителей, а также полном закрытии трибун. Окончательное решение планируется принять в марте 2021 года.

«Правительство Санкт-Петербурга готово к любому развитию событий. Исходя из принятого сценария, будут внесены оперативные коррективы в организацию мероприятий турнира, связанных в том числе с обеспечением безопасности, транспортным обслуживанием, работой волонтёров, подготовкой зоны болельщиков и другими сопутствующими направлениями», — приводит слова Кириллова ТАСС.

Ранее Станислав Черчесов заявил о том, что на Евро-2020 будет выступать уже другая сборная России.

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