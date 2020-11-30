Зидан рассказал о травме футболиста «Реала» Азара

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о травме полузащитника команды Эдена Азара.
Зидан рассказал о травме футболиста «Реала» Азара
  • © REUTERS/Javier Barbancho

«Трудная ситуация, но с ней нужно смириться. Раньше он никогда не травмировался, а сейчас… Он вернётся сильнее. Психологический натиск? Нет, Эден его не испытывает. Он очень силён. Травмы происходят во всех командах. У меня нет никаких сомнений относительно Азара или его качества. Надеюсь, он скоро вернётся в строй», — цитирует Зидана Marca.

Азар получил мышечную травму бедра в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу с «Алавесом» (1:2). 

Он провёл шесть матчей в этом сезоне и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл «Алавесу» на своём поле.

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