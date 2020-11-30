Вяльбе рассказала о финансовых сложностях из-за тестов на коронавирус для лыжников

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ситуации с затратами на проведение тестирования спортсменов на коронавирусную инфекцию, которые по правилам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) полностью лежат на национальных федерациях.
Вяльбе рассказала о финансовых сложностях из-за тестов на коронавирус для лыжников
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Не думаю, что FIS пойдёт на какие-то уступки. Они не будут разговаривать с правительствами стран, где берут тесты. Здесь, в Финляндии, один тест стоит более 20 тыс. рублей, а если было какое-то подозрение на болезнь, то сразу сдаёт не один человек, а вся команда. Мы в Муонио насдавали уже столько, что целая пачка этих бумаг лежит», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Она отметила, что ФЛГР работает над поиском средств.

«Честно скажу: думаю, если Минспорт и ОКР не помогут, то в какой-то момент у нас не будет средств на тесты. Ну или спортсменам самим придётся платить за всё. У нас в федерации тоже нет таких денег, нам генеральный спонсор на год даёт меньше, чем нам нужно только на тесты в этом сезоне», — добавила глава ФЛГР.

Ранее Вяльбе заявила, что удовлетворена выступлением лыжников на первом этапе КМ.

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