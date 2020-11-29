Биатлонистка Куклина о первом этапе КМ: первые старты мне всегда даются тяжело

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Россиянка Лариса Куклина подвела итоги выступлений на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Биатлонистка Куклина о первом этапе КМ: первые старты мне всегда даются тяжело
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Первые старты мне всегда даются тяжело, потом с каждой гонкой набираю форму. Сейчас аналогичная ситуация, не переживаю за результат. Кондиции обязательно наберу, всё будет хорошо. Не должна проделанная работа оказаться напрасной», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».

Куклина с двумя промахами заняла 48-е место в индивидуальной гонке и 46-е в спринте, также допустив два промаха.

Ранее Ульяна Кайшева заявила, что не ставила перед собой целей на сезон.

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