Экс-футболист ЦСКА: Черчесов некорректно высказался по поводу Чалова

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Бывший защитник московского ЦСКА Дмитрий Галямин поделился мнением по поводу слов главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова о форварде армейцев и национальной команды Фёдоре Чалове.
Экс-футболист ЦСКА: Черчесов некорректно высказался по поводу Чалова
  • Reuters

«Некорректно высказываться по поводу Чалова так, потому что у нападающего бывают разные периоды. А понятия «талантливый» или «неталантливый» в футбольном применении к нападающим очень относительны. Бывают игроки, которые мяч останавливают через два раза на третий, но забивают. Стиль игры сборной тоже может быть разным, и именно в сборной должны быть разноплановые футболисты», — цитирует Галямина РИА Новости.

Недавно в интервью Черчесов подверг критике некоторых игроков сборной России, что вызвало бурную реакцию в прессе. Кроме того, ЦСКА резко отреагировал на слова тренера в отношении Чалова.

Ранее полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев заявил, что Черчесов имеет полное право говорить об игроках сборной России то, что считает нужным.

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