В «Спартаке» рассказали о восстановлении Глушенкова

Врач московского «Спартака» Глеб Чернов рассказал о восстановительном процессе нападающего команды Максима Глушенкова.

«Сейчас идёт динамический этап реабилитации. Максим начал выполнять больше движений и упражнений, приближённых к футболу. Пока он не работает на поле, только бегает. Беговая нагрузка постоянно прогрессирует. У него хороший прогресс в восстановлении, все тесты хорошие. Колено ведёт себя стабильно», — приводит слова Чернова официальный сайт «Спартака».

Он также отметил, что Глушенков примерно на месяц опережает срок восстановления и наблюдается хорошая динамика.

«Каждый день его подбадриваем, физиотерапевты в постоянном режиме с ним работают. Думаю, в эмоциональном плане у Максима всё хорошо. Он это чувствует и еще больше отдается тренировкам», — добавил Чернов.

В этом сезоне Российской премьер-лиги Глушенков сыграл пять матчей и не отметился результативными действиями. Форвард перенёс операцию на крестообразной связке колена.

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