Дзюба выведет «Зенит» с капитанской повязкой на матч с «Арсеналом»
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- РИА Новости
Об этом стало известно после публикации протокола стартовых составов команд.
Дзюбу лишили капитанской повязки после появления в сети видео интимного характера со его участием.
Помимо Дзюбы, с первых минут на поле в составе сине-бело-голубых появятся Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков, Данила Прохин, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси и Малком.
Встреча состоится 28 ноября в Туле. Начало — в 14:00 мск.
Ранее Денис Глушаков прокомментировал решение не вызывать Дзюбу на последний сбор сборной России по футболу.