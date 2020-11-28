Дзюба выведет «Зенит» с капитанской повязкой на матч с «Арсеналом»

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба выведет команду в качестве капитана на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
Дзюба выведет «Зенит» с капитанской повязкой на матч с «Арсеналом»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом стало известно после публикации протокола стартовых составов команд.

Дзюбу лишили капитанской повязки после появления в сети видео интимного характера со его участием.

Помимо Дзюбы, с первых минут на поле в составе сине-бело-голубых появятся Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков, Данила Прохин, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси и Малком. 

Встреча состоится 28 ноября в Туле. Начало — в 14:00 мск.

Ранее Денис Глушаков прокомментировал решение не вызывать Дзюбу на последний сбор сборной России по футболу.

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