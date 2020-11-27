Агент Миранчука рассказал о состоянии здоровья футболиста «Аталанты»

Короткая ссылка
Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о состоянии здоровья своего клиента, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.
Агент Миранчука рассказал о состоянии здоровья футболиста «Аталанты»
  • © atalantabc
  • Instagram

«Тест — это тест. У Лёши лёгкие признаки простуды. Он находится дома под наблюдением и контролем докторов. Всё хорошо. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает его в этот непростой период времени», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

25-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» летом из московского «Локомотива». В его активе два гола в четырёх матчах за клуб из Бергамо.

Ранее стало известно, что Миранчук заболел коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить