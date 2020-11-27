Агент Миранчука рассказал о состоянии здоровья футболиста «Аталанты»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о состоянии здоровья своего клиента, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.

«Тест — это тест. У Лёши лёгкие признаки простуды. Он находится дома под наблюдением и контролем докторов. Всё хорошо. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает его в этот непростой период времени», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

25-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» летом из московского «Локомотива». В его активе два гола в четырёх матчах за клуб из Бергамо.

Ранее стало известно, что Миранчук заболел коронавирусом.