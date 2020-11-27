Оздоев: Черчесов имеет полное право говорить об игроках сборной России то, что считает нужным

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Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поддержал главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который подвергся осуждению за телеинтервью, в котором раскритиковал ряд футболистов.
Оздоев: Черчесов имеет полное право говорить об игроках сборной России то, что считает нужным
  • РИА Новости

«Честно говоря, я стараюсь не читать того, что сейчас пишут СМИ о сборной России. Кроме удивления и возмущения, это ничего не вызывает. Станислав Саламович имеет полное право говорить об игроках сборной России то, что считает необходимым. Он делает это и в личных беседах, и отвечая на вопросы прессы. Если футболист не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе. Уверен, все ребята из сборной меня поддержат. У нас есть квалифицированный тренерский штаб и команда. Будем вместе готовиться к отборочным матчам ЧМ-2022 в марте и к финальному турниру Евро-2020. Всё у нас получится», — цитирует Оздоева «Спорт-Экспресс».

Черчесов, отвечая на вопросы журналистов в прямом эфире, выразил недовольство игрой Фёдора Чалова и братьев Миранчук в последних матчах сборной.

Ранее Вяльбе заявила, что критика Черчесова оправданна, ему нужно это перетерпеть.

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