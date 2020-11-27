Гончаренко: для ЦСКА лучше, чтобы Акинфеев не играл за сборную России

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о возможности возвращения в сборную России вратаря команды Игоря Акинфеева.

«Вернётся Акинфеев в сборную или нет — это дело Игоря и Станислава Черчесова. Со стороны я могу цинично сказать: мы гораздо больше приобрели от того, что Игорь уже не играет за национальную команду. В паузе на матчи сборных он очень хорошо отдыхает, не начинает ворчать на защитников. Он приходит счастливый, весёлый, отдохнувший. Для нас лучше, чтобы он не играл за сборную. Но я понимаю разговоры о возвращении Игоря, особенно после неудачных матчей сборной. Может быть, как болельщик тоже хотел бы, чтобы Игорь продолжал геройствовать. Но как тренеру ЦСКА мне выгоднее, чтобы он оставался в клубе и отдыхал», — сказал Гончаренко в интервью Нобелю Арустамяну.

Также главный тренер ЦСКА выразил мнение, что длительность карьеры Акинфеева зависит от его здоровья.

Ранее Гончаренко заявил, что решение Шкурина не играть за сборную Белоруссии он не поддерживает.