Рублёв рассказал о своей дружбе с футболистом сборной России Смоловым

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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своих взаимоотношениях с футболистом сборной России и московского «Локомотива» Фёдором Смоловым.
Рублёв рассказал о своей дружбе с футболистом сборной России Смоловым
  • Reuters

«Стараюсь посещать некоторые футбольные  матчи, но не могу сказать, что слежу за турнирными таблицами в футболе или других видах спорта. Поддерживаю своих друзей — футболистов. Очень дружу с Федей Смоловым. Мы сблизились из-за спорта. Он очень любит футбол, много пашет, я это уважаю. Конечно, он переживает сейчас непростой период. У любого спортсмена в карьере бывают большие трудности. В прошлом сезоне он играл в чемпионате Испании, где показывал очень приличные результаты. Я знаю, что он очень мотивирован. Фёдор переживает, что сейчас всё так случилось и он не сможет доиграть этот год. Я уверен, что он будет пахать, чтобы в следующем году наверстать упущенное и играть ещё лучше», — сказал Рублёв «Спорт-Экспрессу».

В настоящее время Смолов восстанавливается после травмы. Ожидается, что нападающий «Локомотива» вернётся в строй уже в 2021 году.

Ранее Рублёв заявил, что у Медведева очень большие шансы выиграть Итоговый турнир ATP.

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