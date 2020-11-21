Уткин сравнил Жиркова с персонажем Стэтхэма в фильме «Адреналин»

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Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на выход защитника Юрия Жиркова в стартовом составе петербургского «Зенита» на матч с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Уткин сравнил Жиркова с персонажем Стэтхэма в фильме «Адреналин»
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«Я всё пытался зафиксировать образ, который давно крутится в голове. Вот эта бесконечная серия — на что это похоже? Конечно, «Адреналин»! Герой не может остановиться, и только благодаря гонке ещё некоторое время жив. Русский Стэтхэм», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

37-летний Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. До этого он также играл за «Динамо», «Анжи», «Челси» и ЦСКА. 

Ранее сообщалось, что Жирков достиг отметки в 100 матчей за сборную России.

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