Уткин сравнил Жиркова с персонажем Стэтхэма в фильме «Адреналин»

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на выход защитника Юрия Жиркова в стартовом составе петербургского «Зенита» на матч с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я всё пытался зафиксировать образ, который давно крутится в голове. Вот эта бесконечная серия — на что это похоже? Конечно, «Адреналин»! Герой не может остановиться, и только благодаря гонке ещё некоторое время жив. Русский Стэтхэм», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

37-летний Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. До этого он также играл за «Динамо», «Анжи», «Челси» и ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Жирков достиг отметки в 100 матчей за сборную России.