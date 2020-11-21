Тотти считает, что Ибрагимович способен играть до 50 лет

Легендарный в прошлом футболист итальянской «Ромы» Франческо Тотти высоко отозвался о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.

«Златан мог бы играть на одной ноге. Он мог бы играть до 50 лет на том же уровне», — цитирует Тотти Goal.com.

Известный в прошлом футболист «Ромы» заявил, что наблюдать за выступлением шведского нападающего — удовольствие. Особенно он отметил физические кондиции Ибрагимовича, его технику, а также умение принимать неожиданные решения.

Ибрагимович известен по выступлениям за «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону» и «Манчестер Юнайтед». В 2020 году он вернулся в состав миланского коллектива. В 29 матчах на его счету 20 голов. 3 октября Златану исполнилось 39 лет.

Ранее сообщалось, что итальянский нападающий Джампаоло Паццини, известный по выступлениям за «Милан» и «Интер», объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.