Туктамышева — о своём возрасте: рожать пора, а не четверные прыгать

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с юмором отреагировала на вопрос по поводу включения четверного прыжка в свою программу.
Туктамышева — о своём возрасте: рожать пора, а не четверные прыгать
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«Пока тренирую четверной, думаю: «В этом возрасте уже пора детей рожать, а не четверные прыжки крутить». С каждым годом будет всё сложнее вкрутиться в эти элементы. Подсознание говорит, что это просто опасно», — цитирует Туктамышеву GQ.

По словам фигуристки, когда у неё нет уверенности в том, что получится выполнить прыжок, она постоянно подъезжает к тренеру Алексею Мишину и уточняет, точно ли не получит травму.

«Алексей Николаевич весь прошлый сезон внушал мне, что я могу прыгнуть четверной, что у меня всё получится. Я на удочке выполняла его ещё в самом начале сезона, когда у меня появилось желание сделать его без посторонней помощи. А когда возникает такое желание, то меня уже не остановить. У меня же всё от головы идёт. Если хоть немного сомневаюсь, то не дождётесь никогда», — сказала спортсменка.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию 2015 года.

Ранее Максим Траньков выразил мнение, что низкими оценками Туктамышевой намекают на необходимость завершения карьеры.

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