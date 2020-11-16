Никифоров: отношение фанатов «Зенита» к Дзюбе говорит о нашем менталитете
- РИА Новости
«Мне не очень понравилось, как публика встретила Дзюбу на матче «Зенит» — «Краснодар», как его встретили фанаты. Это неправильно. Сколько Артём сделал для команды? Он становился чемпионом с этой командой. Неправильно это, считаю, что так нельзя. В этой ситуации надо поддержать Дзюбу, а не кричать то, что кричали фанаты. Это ещё раз говорит о нашем менталитете, плохом менталитете», — цитирует Никифорова РИА Новости.
Эксперт выразил поддержку игроку и отметил, что, по его мнению, Дзюба не сделал ничего плохого.
«Он пройдёт этот путь, ранее у него было немало проблем, но он доказывал, что сильный футболист и человек», — добавил Никифоров.
Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете было опубликовано видео интимного характера с участием футболиста.
Ранее Евгений Ловчев заявил, что согласен с решением Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную России.