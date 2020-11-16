Уругвайский футболист Варела: «Динамо» на хорошем счету в Европе

Уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела, который был арендован у датского «Копенгагена», рассказал о своём переходе в российскую команду.

«Я давно подумывал уйти из «Копенгагена». Просто чемпионат Дании не очень мне подходит, я хочу играть в первенстве посильнее. Кроме «Динамо», было предложение из Испании. Но оно не устроило ни меня, ни «Копенгаген». Плюс я уже был в России — знал, что меня ждёт здесь», — цитирует игрока Sport24.

Он отметил, что его агент много рассказал о его нынешнем клубе и он сам знал о «Динамо», так как это команда с большой историей.

«Как можно не знать про легендарного Льва Яшина? Вообще, «Динамо» на хорошем счету в Европе», — добавил Варела.

Варела перешёл в «Динамо» в октябре на правах аренды.

Он выступал за «Копенгаген» с 2019 года, куда перебрался из уругвайского «Пеньяроля» за €1,75 млн. За датский клуб защитник провёл 53 матча, в которых отдал четыре результативные передачи. В 2017 году защитник дебютировал за сборную Уругвая. В составе национальной команды он сыграл пять матчей и не отметился результативными действиями.

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