«Спартак» высмеял пост Трампа о победе на выборах

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Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» отреагировала на пост действующего президента США в соцсетях о том, что он победил на выборах.
«Спартак» высмеял пост Трампа о победе на выборах
  • Reuters

Трамп в своём Twitter-аккаунте написал, что он выиграл выборы.

В Twitter «Спартака» на это отреагировали следующим образом: «Мы выиграли у «Ливерпуля» на «Энфилде» в 2017-м!»

Напомним, что в 2017 году в матче группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на выезде разгромно проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:7.

Ранее сообщалось, что футболистка сборной США Меган Рапино поздравила Байдена с победой на выборах.

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