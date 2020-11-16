«Спартак» высмеял пост Трампа о победе на выборах
- Reuters
Трамп в своём Twitter-аккаунте написал, что он выиграл выборы.
В Twitter «Спартака» на это отреагировали следующим образом: «Мы выиграли у «Ливерпуля» на «Энфилде» в 2017-м!»
Напомним, что в 2017 году в матче группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на выезде разгромно проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:7.
Ранее сообщалось, что футболистка сборной США Меган Рапино поздравила Байдена с победой на выборах.
WE WON AGAINST LIVERPOOL AT ANFIELD IN 2017! https://t.co/NsDksl2X6S— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 16, 2020