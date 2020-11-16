Кузяев: мы должны умереть на поле, но постараться взять три очка в матче с Сербией

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Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Сербии.
Кузяев: мы должны умереть на поле, но постараться взять три очка в матче с Сербией
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«Думаю, успеем восстановиться. Соперник непростой. По игре в Москве помним, что сербы в начале владели преимуществом и даже создали несколько моментов у наших ворот. Но мы одержали победу. Думаю, нас ждёт  непростая игра. Должны умереть на поле, но постараться взять три очка», — заявил Кузяев.

Матч Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде.

Ранее Станислав Черчесов высказался о кадровых потерях команды перед матчем с Сербией в Лиге наций.

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