Кузяев: мы должны умереть на поле, но постараться взять три очка в матче с Сербией

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Сербии.

«Думаю, успеем восстановиться. Соперник непростой. По игре в Москве помним, что сербы в начале владели преимуществом и даже создали несколько моментов у наших ворот. Но мы одержали победу. Думаю, нас ждёт непростая игра. Должны умереть на поле, но постараться взять три очка», — заявил Кузяев.

Матч Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде.

Ранее Станислав Черчесов высказался о кадровых потерях команды перед матчем с Сербией в Лиге наций.