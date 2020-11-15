Губерниев отреагировал на поражение сборной России от Турции

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу поражения сборной России по футболу от Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.
Губерниев отреагировал на поражение сборной России от Турции
  • © REUTERS/Murad Sezer

«Турция — Россия — 3:2! Трудно что-то оценивать в этой игре после того, как всё нам сломало удаление! Но. Классная команда, даже оставшись в меньшинстве, не имеет права так теряться и пропускать сразу два мяча!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

При этом он назвал странным пенальти, который был назначен в ворота российской команды в начале второго тайма.

«Молодцы наши, что сумели после двух пропущенных всё же взять себя в руки! Боролись! Гилерме сложно предъявлять претензии, но следующий матч должен играть Сафонов! Это я вам как новый папа говорю! Пять встреч мы без побед», — говорится в тексте Губерниева.

Россия продолжает занимать первое место в своей группе Лиги наций с восемью очками в активе. Находящаяся на третьей строчке Турция набрала шесть очков.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу потерпела первое поражение от Турции в истории.

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