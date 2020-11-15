Федотов считает, что в эпизоде с удалением Семёнова не было нарушения правил

Арбитр Игорь Федотов высказался об удалении защитника сборной России по футболу Андрея Семёнова в первом тайме матча пятого тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

«Была обыкновенная борьба за позицию Семёнова и игрока сборной Турции. Турок также держал Семёнова, тянул за собой. Польский судья не разобрался, там не было нарушения. Но если он решил, что это фол со стороны Семёнова, то это красная карточка», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Польский арбитр Шимон Марциняк показал прямую красную карточку Семёнову на 24-й минуте за «фол последней надежды».

Ранее сообщалось, что удаливший Семёнова судья назначил пенальти в ворота сборной России.