Сёмин о составе сборной России: у Черчесова всё под контролем

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о списке игроков, вызванных в расположение сборной России на матчи Лиги наций со сборными Турции и Сербии, а также контрольный матч с Молдавией.

«Список вызванных игроков говорит о том, что у главного тренера Станислава Черчесова всё под контролем. Как только кто-то из игроков — не важно, молодой он или старый — проводит определённое количество матчей на хорошем уровне, на него обращают внимание. А дальше уже всё зависит от самого игрока, как он себя проявит. Одному могут дать два тайма, другому — 15 минут. Их дальнейшая судьба зависит от того, как они себя покажут», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сложно сказать, много ли новичков сыграют за сборную в предстоящих матчах.

«Наверное, постарается всех попробовать. Самое главное, что они у него под контролем. Он всех увидит в своём тренировочном режиме, и для него будет ясна картина», — добавил специалист.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее стал известен состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи.