«Локомотив-Кубань» одержал третью подряд победу в баскетбольном Еврокубке, обыграв «Монако»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Монако» в матче группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счётом 88:72 в пользу гостей.

В составе «Локомотива-Кубани» 18 очков набрал Уилл Каммингс. Ещё 15 очков в активе Джордана Кроуфорда. Дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов на счету Алана Уильямса.

За «Монако» 17 очков набрал Маркос Найт. По 16 очков набрали Демаркис Бост и Матиас Лессор.

Для «Локомотива-Кубани» это третья подряд победа на турнире. «Монако» потерпел второе поражение кряду.

Ранее сообщалось, что УНИКС проиграл «Ховентуду» в баскетбольном Еврокубке.