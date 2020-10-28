«Локомотив-Кубань» одержал третью подряд победу в баскетбольном Еврокубке, обыграв «Монако»
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Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счётом 88:72 в пользу гостей.
В составе «Локомотива-Кубани» 18 очков набрал Уилл Каммингс. Ещё 15 очков в активе Джордана Кроуфорда. Дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов на счету Алана Уильямса.
За «Монако» 17 очков набрал Маркос Найт. По 16 очков набрали Демаркис Бост и Матиас Лессор.
Для «Локомотива-Кубани» это третья подряд победа на турнире. «Монако» потерпел второе поражение кряду.
Ранее сообщалось, что УНИКС проиграл «Ховентуду» в баскетбольном Еврокубке.