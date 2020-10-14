Глебов об отборе на молодёжный Евро-2021: мы пытались гнуть свою линию

Полузащитник молодёжной сборной России по футболу Даниил Глебов прокомментировал выход команды на чемпионат Европы — 2021 среди игроков до 21 года (U21).

«По ходу отборочного цикла были достаточно тяжёлые игры. Что мне понравилось, так это то, что мы, несмотря на сложности, пытались гнуть свою линию. Показывать тот футбол, в который просит нас играть тренерский штаб», — рассказал Глебов пресс-службе сборной.

Он отметил, что не хочет давать оценку своему выступлению.

«Мою игру должны оценивать тренеры. Я не люблю этого делать», — добавил футболист.

Сборная России первой из команд — участниц отбора квалифицировалась на Евро-2021, чемпионат пройдёт в Венгрии и Словении.

Ранее Николай Писарев объяснил, что помогло молодёжной сборной России по футболу пробиться на Евро-2021.