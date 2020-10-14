Глебов об отборе на молодёжный Евро-2021: мы пытались гнуть свою линию
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«По ходу отборочного цикла были достаточно тяжёлые игры. Что мне понравилось, так это то, что мы, несмотря на сложности, пытались гнуть свою линию. Показывать тот футбол, в который просит нас играть тренерский штаб», — рассказал Глебов пресс-службе сборной.
Он отметил, что не хочет давать оценку своему выступлению.
«Мою игру должны оценивать тренеры. Я не люблю этого делать», — добавил футболист.
Сборная России первой из команд — участниц отбора квалифицировалась на Евро-2021, чемпионат пройдёт в Венгрии и Словении.
Ранее Николай Писарев объяснил, что помогло молодёжной сборной России по футболу пробиться на Евро-2021.