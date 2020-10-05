Агент Василевского рассказал о реакции вратаря на то, что он не получил «Везина Трофи»

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Агент Дэн Мильштейн, который представляет интересы российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, рассказал о реакции своего клиента на проигрыш в голосовании за звание лучшего вратаря Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам регулярного чемпионата — «Везина Трофи».
Агент Василевского рассказал о реакции вратаря на то, что он не получил «Везина Трофи»
  • Reuters

«Ровно за сутки до одной из финальных игр Андрей узнал, что не выиграл вторую «Везину». Однако Василевский ни на секунду не расстроился. Могу дословно процитировать, что он сказал: «Индивидуальные награды сейчас неважны. Мы здесь, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Остальное нас не интересует», — приводит слова Мильштейна «Чемпионат».

По его словам, Василевский всегда думал о главном трофее, а номинация на «Везину» уже была для него третьей, притом что один раз он уже выиграл премию.

«На сегодня у Василевского самый большой контракт в карьере. Цель после подписания ставилась одна: помочь «Тампе» выиграть Кубок Стэнли. Кстати, если вы заметили, то Андрей провёл все до единой игры в плей-офф без замен. Только представьте, какая это физическая и психологическая нагрузка», — добавил Мильштейн.

Ранее Василевский и Михаил Сергачёв рассказали, в каком случае смогут привезти кубок Стэнли в Россию.

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