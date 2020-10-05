Глушаков высказался о выкриках фанатов «Локомотива» в свой адрес

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, считает ли он символичным тот факт, что его дебют за новую команду состоялся в матче с московским «Локомотивом».
Глушаков высказался о выкриках фанатов «Локомотива» в свой адрес
  • РИА Новости

«Локомотив» всегда был и остаётся для меня домом. Команда, которая дала мне путёвку в РПЛ. Здесь я заиграл, моё имя узнали. Многое сделал для этого клуба, а он — для меня. Прежде всего, наверное, «Локомотив» для меня», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

По его словам, в «Локомотиве» у него осталось много друзей. Также он признался, что уже привык к негативным выкрикам болельщиков в свой адрес.

«Только не понимаю, почему это делают, за что? Я никогда, по-моему, и не радовался голам, когда забивал «Локомотиву». Нормально относился к болельщикам, но это их право», — сказал игрок.

Он отметил, что его переход из «Локомотива» в «Спартак» зависел не только от него и на это были свои причины.

33-летний полузащитник выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год. Последним клубом Глушакова был грозненский «Ахмат». В сборную России он вызывался с 2011 по 2018 год.  

Ранее Глушаков признался, что мог перейти в «Локомотив».

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