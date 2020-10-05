Глушаков высказался о выкриках фанатов «Локомотива» в свой адрес
- РИА Новости
«Локомотив» всегда был и остаётся для меня домом. Команда, которая дала мне путёвку в РПЛ. Здесь я заиграл, моё имя узнали. Многое сделал для этого клуба, а он — для меня. Прежде всего, наверное, «Локомотив» для меня», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».
По его словам, в «Локомотиве» у него осталось много друзей. Также он признался, что уже привык к негативным выкрикам болельщиков в свой адрес.
«Только не понимаю, почему это делают, за что? Я никогда, по-моему, и не радовался голам, когда забивал «Локомотиву». Нормально относился к болельщикам, но это их право», — сказал игрок.
Он отметил, что его переход из «Локомотива» в «Спартак» зависел не только от него и на это были свои причины.
33-летний полузащитник выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год. Последним клубом Глушакова был грозненский «Ахмат». В сборную России он вызывался с 2011 по 2018 год.
Ранее Глушаков признался, что мог перейти в «Локомотив».