Глушаков высказался о выкриках фанатов «Локомотива» в свой адрес

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, считает ли он символичным тот факт, что его дебют за новую команду состоялся в матче с московским «Локомотивом».

«Локомотив» всегда был и остаётся для меня домом. Команда, которая дала мне путёвку в РПЛ. Здесь я заиграл, моё имя узнали. Многое сделал для этого клуба, а он — для меня. Прежде всего, наверное, «Локомотив» для меня», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

По его словам, в «Локомотиве» у него осталось много друзей. Также он признался, что уже привык к негативным выкрикам болельщиков в свой адрес.

«Только не понимаю, почему это делают, за что? Я никогда, по-моему, и не радовался голам, когда забивал «Локомотиву». Нормально относился к болельщикам, но это их право», — сказал игрок.

Он отметил, что его переход из «Локомотива» в «Спартак» зависел не только от него и на это были свои причины.

33-летний полузащитник выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год. Последним клубом Глушакова был грозненский «Ахмат». В сборную России он вызывался с 2011 по 2018 год.

Ранее Глушаков признался, что мог перейти в «Локомотив».