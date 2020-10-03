Малком и Ловрен вошли в стартовый состав «Зенита» на матч РПЛ со «Спартаком»

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Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» огласила состав команды на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Малком и Ловрен вошли в стартовый состав «Зенита» на матч РПЛ со «Спартаком»
  • РИА Новости

С первых минут на поле «Открытие Арены» в Москве в составе «Зенита» выйдут Михаил Кержаков, Дуглас дос Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Малком, Артём Дзюба.

В запасе остались Даниил Одоевский, Александр Васютин, Даниил Круговой, Данила Прохин, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Леон Мусаев, Алексей Сутормин, Даниил Шамкин, Эмилиано Ригони, Сердар Азмун.

Матч состоится 3 октября. Начало — в 19:00.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч РПЛ с «Зенитом».

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