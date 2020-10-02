Спортивный директор «Лацио»: у «Зенита» трудности на трансферном рынке, нам надо их обыгрывать

Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов.

«Первое впечатление — «Лацио» может соперничать со всеми тремя командами, пускай они и обладают большим еврокубковым опытом. «Боруссия» недавно сменила тренера и играют в атакующий и зрелищный футбол. У «Зенита» в составе есть талантливые футболисты, это классическая российская команда. У них возникли некоторые трудности на трансферном рынке, нам надо их обыгрывать. «Брюгге» играет в приятный и агрессивный футбол. Это, вероятно, лучшая команда Бельгии на данный момент. Она ежегодно играет в Лиге чемпионов и наверняка скажет свое слово», — цитирует Таре пресс-служба «Лацио».

Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА стартует 20 октября.

Ранее Ловрен оценил группу «Зенита» в ЛЧ.