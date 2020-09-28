Директор «Тамбова» Худяков обратил внимание на везение «Спартака»

Короткая ссылка
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал исход матча со «Спартаком» в девятом туре чемпионата России.
Директор «Тамбова» Худяков обратил внимание на везение «Спартака»
  • © официальный сайт футбольного клуба "Тамбов"

Игра состоялась в субботу и завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. Дубль сделал бразильский легионер Айртон.

«Со «Спартаком» была довольно неплохая игра, мы ни в чём не уступали сопернику. При счёте 0:0 забей — результат был бы другим. И «Спартаку» очень фартит — в нужный момент нужный рикошет. Второй гол в наши ворота — это просто потеря концентрации», — сказал Худяков в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско высказался об эффективности Александра Соболева в стартовом составе и после выхода на замену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить