Директор «Тамбова» Худяков обратил внимание на везение «Спартака»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал исход матча со «Спартаком» в девятом туре чемпионата России.

Игра состоялась в субботу и завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. Дубль сделал бразильский легионер Айртон.

«Со «Спартаком» была довольно неплохая игра, мы ни в чём не уступали сопернику. При счёте 0:0 забей — результат был бы другим. И «Спартаку» очень фартит — в нужный момент нужный рикошет. Второй гол в наши ворота — это просто потеря концентрации», — сказал Худяков в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско высказался об эффективности Александра Соболева в стартовом составе и после выхода на замену.