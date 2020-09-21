Шлеменко признался, что хотел бы провести бой с чемпионом UFC Адесаньей

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэлем Адесаньей является для него поединком мечты.
Шлеменко признался, что хотел бы провести бой с чемпионом UFC Адесаньей
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«Адесанья. Мне написал один человек — такой, чисто сумасшедший комментарий... Но если бы этот поединок состоялся, я был бы просто на седьмом небе от счастья. Смотрите: бой запланирован в Абу-Даби, Пауло Коста получает травму, Адесанье требуется соперник. Найти никого не могут и по итогу находят меня», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

26 сентября Адесанья на «Бойцовском острове» будет защищать пояс чемпиона UFC в среднем весе в бое с Костой.

Ранее сообщалось, что Шлеменко будет секундантом Сарнавского в бою за титул ACA в лёгком весе.

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