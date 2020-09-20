Спортивный директор «Тамбова» рассказал, когда клуб рассчитается с долгами по зарплате
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал текущую ситуацию с задолженностью по зарплате перед футболистами.
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«Ситуация с долгами? Всё нормально. Пару недель, и закроем вопрос», — сказал Худяков после матча восьмого тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:1).
Ранее в «Тамбове» пообещали через две-три недели выплатить долги футболистам.
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