«Лейпциг» стартовал в новом сезоне Бундеслиги с победы над «Майнцем»

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«РБ Лейпциг» одержал победу над «Майнцем» в матче первого тура немецкой Бундеслиги.
«Лейпциг» стартовал в новом сезоне Бундеслиги с победы над «Майнцем»
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Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Эмиля Форсберга, забившего с пенальти на 17-й минуте, Юссуфа Поульсена, отличившегося на 21-й минуте, и Амаду Айдара, поразившего ворота соперника на 51-й минуте.

«Майнц» ответил голом Жана-Филиппа Матета на 48-й минуте.

Во втором туре «Лейпциг» на выезде сыграет с «Байером», а «Майнц» на своём поле примет «Штутгарт».

Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в Бундеслиге.

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