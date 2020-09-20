«Лейпциг» стартовал в новом сезоне Бундеслиги с победы над «Майнцем»

«РБ Лейпциг» одержал победу над «Майнцем» в матче первого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Эмиля Форсберга, забившего с пенальти на 17-й минуте, Юссуфа Поульсена, отличившегося на 21-й минуте, и Амаду Айдара, поразившего ворота соперника на 51-й минуте.

«Майнц» ответил голом Жана-Филиппа Матета на 48-й минуте.

Во втором туре «Лейпциг» на выезде сыграет с «Байером», а «Майнц» на своём поле примет «Штутгарт».

Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в Бундеслиге.