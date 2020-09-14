Неймар — игроку «Марселя» Гонсалесу: ты не мужчина, раз не можешь признать свою ошибку

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Форвард ПСЖ Неймар вновь обратился к защитнику «Марселя» Альваро Гонсалесу после матча команд в третьем туре французской Лиги 1 (0:1).
Неймар — игроку «Марселя» Гонсалесу: ты не мужчина, раз не можешь признать свою ошибку
  • © REUTERS/Gonzalo Fuentes

В концовке встречи игроки команд устроили потасовку, в ходе которой бразилец получил красную карточку за то, что ударил испанского защитника сзади по голове. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме, на что Гонсалес ответил ему, написав, что «расизму нет места».

«Ты не мужчина, раз не можешь признать свою ошибку. Поражения — это часть спорта. Но оскорбления и расизм? Нет, я против этого. Я тебя не уважаю! Ты бесхарактерный! Признайся, что ты сказал на самом деле. Будь мужчиной! Расист», — написал Неймар в Twitter.

Ранее футболист «Марселя» Гонсалес прокомментировал обвинения в расизме после инцидента с Неймаром.

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