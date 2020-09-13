Газизов о дебюте Кокорина: входить в такую игру всегда тяжело

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал дебют нападающего Александра Кокорина в составе команды.

«Что касается Кокорина, входить в такую игру всегда тяжело. Сегодня результат неудовлетворительный. Команда — молодцы, пытались, но не получилось. Когда мы увидим топового Кокорина? Он топовый, всё будет нормально», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

29-летний Кокорин дебютировал за «Спартак» на 56-й минуте матча седьмого тура Российской премьер-лиги с ЦСКА. Предыдущие матчи он пропустил из-за травмы, полученной на одной из первых тренировок после перехода в стан красно-белых.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско прокомментировал дебют Кокорина за «Спартак».