Газизов о дебюте Кокорина: входить в такую игру всегда тяжело

Короткая ссылка
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал дебют нападающего Александра Кокорина в составе команды.
Газизов о дебюте Кокорина: входить в такую игру всегда тяжело
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Что касается Кокорина, входить в такую игру всегда тяжело. Сегодня результат неудовлетворительный. Команда — молодцы, пытались, но не получилось. Когда мы увидим топового Кокорина? Он топовый, всё будет нормально», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

29-летний Кокорин дебютировал за «Спартак» на 56-й минуте матча седьмого тура Российской премьер-лиги с ЦСКА. Предыдущие матчи он пропустил из-за травмы, полученной на одной из первых тренировок после перехода в стан красно-белых.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско прокомментировал дебют Кокорина за «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить