Комбаров назвал Смертина и Акинфеева самыми трудолюбивыми

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, который сейчас выступает за самарские «Крылья Советов», рассказал, кого считает самыми трудолюбивыми российскими футболистами.

РИА Новости

«Навскидку вспоминаю Алексея Смертина после возвращения из «Челси». Ещё назвал бы Игоря Акинфеева», — сказал Комбаров в интервью RT. Ранее Комбаров выразил уверенность, что входит десятку лучших российских футболистов по итогам 2010-х годов.