Комбаров назвал Смертина и Акинфеева самыми трудолюбивыми
Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, который сейчас выступает за самарские «Крылья Советов», рассказал, кого считает самыми трудолюбивыми российскими футболистами.
- РИА Новости
«Навскидку вспоминаю Алексея Смертина после возвращения из «Челси». Ещё назвал бы Игоря Акинфеева», — сказал Комбаров в интервью RT.
Ранее Комбаров выразил уверенность, что входит десятку лучших российских футболистов по итогам 2010-х годов.
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