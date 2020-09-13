Комбаров назвал Смертина и Акинфеева самыми трудолюбивыми

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, который сейчас выступает за самарские «Крылья Советов», рассказал, кого считает самыми трудолюбивыми российскими футболистами.
Комбаров назвал Смертина и Акинфеева самыми трудолюбивыми
  • РИА Новости

«Навскидку вспоминаю Алексея Смертина после возвращения из «Челси». Ещё назвал бы Игоря Акинфеева», — сказал Комбаров в интервью RT.

Ранее Комбаров выразил уверенность, что входит десятку лучших российских футболистов по итогам 2010-х годов.

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