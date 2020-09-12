Косторная: в моей новой команде более спокойно

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная поделилась впечатлениями от работы с Евгением Плющено после перехода к нему из группы Этери Тутберидзе.

«Наверное, у каждого тренера свой подход, у Этери Георгиевны он свой, у Плющенко свой. Наверное, в моей новой команде более спокойно, это чувствуется, я потренировалась месяц. Мы делали всё то же самое, может, где-то даже сильнее ОФП, но если даже что-то не получалось, никто не гнал, не кричал, не ругался», — приводит слова Косторной ТАСС.

О переходе 16-летней спортсменки из группы Тутберидзе в академию Плющенко стало известно 31 июля. Уже с 1 августа Косторная начала занятия у нового тренера.

Ранее сообщалось, что Косторная рассказала о причинах ухода от Тутберидзе.