Кононов временно покинул расположение ФК «Рига»

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Латвийский футбольный клуб «Рига» объявил о временном уходе из команды главного тренера Олега Кононова.
Кононов временно покинул расположение ФК «Рига»
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«Главный тренер Олег Кононов временно покинул команду по семейным обстоятельствам. Завтра в матче с «Вентспилсом» команду возглавит Михаилс Коневс. Ждём возвращения Кононова, как только это будет возможно», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Кононов возглавил «Ригу» в феврале. По итогам 17 туров команда лидирует в чемпионате Латвии, опережая ближайшего соперника на два очка.

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