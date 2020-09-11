Тренер ХК «Нефтехимик» высказался о возможном переносе матчей команды из-за коронавируса

Главный тренер нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» Вячеслав Буцаев высказал мнение о возможном переносе матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.

«Мы прилетели в Нижнекамск, пройдём в субботу процедуру согласно требованиям Роспотребнадзора. Потом будем принимать решения согласно регламенту и результатам тестирования, которое должно быть в этот же день. Что касается игры 13 сентября со СКА, то очень большая вероятность, что сыграем», — приводит слова Буцаева ТАСС.

Матч «Нефтехимика» с рижским «Динамо», который должен был пройти 11 сентября, был перенесён из-за положительных тестов на коронавирус у семи игроков.

Ранее сообщалось, что игроки «Йокерита» помещены на карантин после матча с «Нефтехимиком». Позднее стало известно о переносе игр с участием финской команды.