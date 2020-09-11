Квят: у нас ещё есть некоторое пространство для прогресса к квалификации Гран-при Тосканы

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Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал свои выступления в пятничных сессиях свободных заездов перед девятым в сезоне этапом «Формулы-1» — Гран-при Тосканы.
Квят: у нас ещё есть некоторое пространство для прогресса к квалификации Гран-при Тосканы
  • Reuters

«Сегодня всё было нормально. Мы на новой трассе, и это определённо классная трасса, здесь весело управлять машиной. Мы смогли многое узнать и проехали хорошее количество кругов, пытаясь обнаружить, что здесь лучше для хорошего баланса машины, чтобы быть в ней уверенным. Думаю, у нас ещё есть некоторое пространство для прогресса к субботе, и мы сделаем всё возможное, чтобы решить эту задачу», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

По итогам первой тренировки Квят стал седьмым, а во второй сессии свободных заездов — 15-м.

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас стал лучшим во второй практике Гран-при Тосканы.

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