Надаль заявил, что выступит на турнире ATP серии «Мастерс» в Риме
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«Foro Italico всегда был для меня важным местом. В этом году особенно, потому что это будет мой первый турнир после долгого перерыва», — приводит слова Надаля Associated Press.
Последний раз Надаль выходил на корт в феврале на турнире в мексиканском Акапулько. Из-за пандемии коронавируса вторая ракетка мира решил не выступать на турнире Большого шлема US Open, который на данный момент проходит в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде впервые с 2014 года будет новый чемпион.