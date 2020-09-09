Надаль заявил, что выступит на турнире ATP серии «Мастерс» в Риме

Испанец Рафаэль Надаль заявил, что примет участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс-1000» в Риме.

«Foro Italico всегда был для меня важным местом. В этом году особенно, потому что это будет мой первый турнир после долгого перерыва», — приводит слова Надаля Associated Press.

Последний раз Надаль выходил на корт в феврале на турнире в мексиканском Акапулько. Из-за пандемии коронавируса вторая ракетка мира решил не выступать на турнире Большого шлема US Open, который на данный момент проходит в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде впервые с 2014 года будет новый чемпион.