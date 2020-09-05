Матыцин считает результативность Дзюбы заслугой всей сборной России по футболу

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Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о результативности форварда национальной футбольной сборной Артёма Дзюбы.
Матыцин считает результативность Дзюбы заслугой всей сборной России по футболу
  • Reuters

«Футбол — командный вид спорта. Если кто-то забивает, то это результат команды. Будем надеяться, что в решающие моменты Дзюба тоже окажется в правильном месте, если сегодня он определяет успех. Но главное, чтобы вся команда работала как слаженный механизм, тогда всё будет хорошо», — приводит слова Матыцина ТАСС.

В десяти последних играх за национальную команду Дзюба забил 11 мячей.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Сербии хочет, чтобы Дзюба побил рекорд Кержакова.

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