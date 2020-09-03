Гендиректор минского «Динамо»: видел призывы любыми способами сорвать матч с «Йокеритом»

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал отказ финского «Йокерита» лететь в Белоруссию на первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«В некоторых Telegram-каналах увидел рассылку и призывы любыми способами сорвать матч ХК «Динамо». Именно первый, матч открытия. Там были интернет-аккаунты игроков «Йокерита». Я понимал, что, наверное, будет какая-то атака. Утром позвонило руководство «Йокерита». Они подтвердили, что действительно со вчерашнего вечера было много угроз в адрес игроков и также в адрес руководителей клуба», — приводит слова Баскова Belarushockey.com со ссылкой на эфир СТВ.

«Йокериту» было засчитано техническое поражение за неявку на матч.

Ранее в «Йокерите» объяснили отказ ехать на матч с минским «Динамо».