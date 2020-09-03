В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише

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Пресс-служба оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге отреагировала на скандал в связи с жестом.
В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише
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«Жест игрока сборной не имеет ничего общего с политической репрезентацией. Это экспрессивное выказывание на тему герба России, который находится у Фёдора за спиной. Нам жаль, что появилась такая искажённая интерпретация. Меньше всего мы хотели кого-то оскорбить. Это наша ошибка», — говорится в Twitter оргкомитета.

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.

Тем не менее многие болельщики раскритиковали фотографию, посчитав, что она несёт провокационный характер перед матчем с Сербией. По мнению пользователей, орёл похож на албанского, который является для сербов символом геноцида в Косово.

Ранее сотрудник РФС прокомментировал неоднозначную реакцию в соцсетях на жест Смолова.

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