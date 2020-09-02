СМИ: «Барселона» согласовала контракт с футболистом «Ливерпуля» Вейналдумом

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Испанский футбольный клуб «Барселона» согласовал контракт с полузащитником английского «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдумом.
СМИ: «Барселона» согласовала контракт с футболистом «Ливерпуля» Вейналдумом
  • Reuters

Как сообщает Sport.es, Вейналдум подпишет трёхлетний контракт с сине-гранатовыми. При этом «Барселона» заплатит действующим чемпионам Англии чуть более €15 млн без учёта бонусов, а общая сумма трансфера составит не больше €20 млн. 

Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году. В прошлом сезоне хавбек провёл 47 матчей в составе мерсисайдцев и забил шесть мячей. Вместе с красными нидерландец выиграл Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее в Испании назвали предательством возможный уход Лионеля Месси из «Барселоны».

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