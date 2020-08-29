Парфёнов раскрыл специфику игры «Спартака» в защите в эпоху Романцева

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов вспомнил игру красно-белых в обороне во времена Олега Романцева.

По его словам, игроки задней линии растаскивали чужую четвёрку и доигрывали эпизоды один в один.

«Олег Иванович всегда требовал, чтобы мы освобождали от оборонительных действий крайних форвардов, они должны были быть на свежих ногах и должны были стартовать из высоких позиций. Поэтому он говорил: «Играйте один в один. Ни одного из вас никто не обыграет, и от вас никто не убежит! Действуйте персонально». К нам, защитникам, всегда были вопросы, если кто-то из нас находился в зоне без игрока, а наш фланговый атакующий игрок бежал назад закрывать соперника. Иваныч требовал: «Защитники, разберите игроков, развяжите руки атакующей группе!» Когда соперник долго атаковал, да, могли сесть всей командой», — приводит слова Парфёнова «Чемпионат».

Он также объяснил желание президента «Урала» Григория Иванова смотреть матчи с тренерской скамейки.