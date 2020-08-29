Гатагов уверен, что Миранчуку стоит поработать над выносливостью

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Воспитанник «Локомотива» Сослан Гатагов прокомментировал вероятный переход Алексея Миранчука в «Аталанту».
Гатагов уверен, что Миранчуку стоит поработать над выносливостью
  • © REUTERS/Jennifer Lorenzini

По мнению экс-спортсмена, такой игрок «привнесёт креатива» в итальянский клуб.

«Считаю, что Алексею подходит Серия А. Этот чемпионат сделал большой шаг вперёд, очень приятно за ним наблюдать. Миранчук едет на чемпионат, где его креатив будет востребован. Он был системообразующим игроком в «Локо», сможет себя реализовать и на международной арене. Принцип игры «Аталанты» — насыщение зон, где находится мяч, так что нужно много внимания уделить выносливости», — приводит слова Гатагова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о переходе Миранчука в «Аталанту».

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