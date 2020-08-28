Агент заявил, что Куман убедил Гризманна не покидать «Барселону»

Эрик Олатс, бывший агент форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, заявил, что футболист собирался уйти из каталонского клуба.

«Перед катастрофой в матче с «Баварией» Гризманн хотел одного — уйти. Он чувствовал, что больше не является частью клубного плана, и так больше не могло продолжаться. Он всерьёз собирался уйти. А потом случилось то, что и так все знают. Куман заверил, что рассчитывает на него и считает важным футболистом», — цитирует Олатса RMC Sport.

Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года за €120 млн евро.

Ранее «Манчестер Сити» сообщил, что предложит «Барселоне» за Месси €100 млн и троих футболистов.