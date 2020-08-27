«Челси» объявил о трансфере французского футболиста Сарра

Защитник Маланг Сарр перешёл из французской «Ниццы» в английский футбольный клуб «Челси».

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, соглашение с 21-летним игроком рассчитано на пять лет.

Контракт Сарра с «Ниццей» истёк летом, поэтому он перешёл в «Челси» на правах свободного агента.

Отмечается, что предстоящий сезон Сарр проведёт в аренде в другой команде, чтобы получить постоянную игровую практику.

Сарр является воспитанником «Ниццы». Всего на его счету 119 матчей за основную команду, в которых он забил три мяча.

Ранее сообщалось, что Тьяго Силва подписал контракт с «Челси».