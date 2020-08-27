Два очка Задорова помогли «Колорадо» сократить счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
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Встреча завершилась со счётом 6:4.
В составе «Эвеланш» отличились Андре Бураковски, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Назем Кадри, Пьер-Эдуар Белльмар и российский защитник Никита Задоров. Кроме того, Задоров ещё отметился результативной передачей.
У «Старз» шайбы забросили Тайлер Сегин, Блейк Кома, Джейми Бенн и российский форвард Денис Гурьянов.
Таким образом, «Колорадо» сократил отставание в серии — 1:2.
Ранее сообщалось, что четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Бостон» в матче плей-офф НХЛ.