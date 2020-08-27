Два очка Задорова помогли «Колорадо» сократить счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Даллас Старз» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе «Эвеланш» отличились Андре Бураковски, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Назем Кадри, Пьер-Эдуар Белльмар и российский защитник Никита Задоров. Кроме того, Задоров ещё отметился результативной передачей.

У «Старз» шайбы забросили Тайлер Сегин, Блейк Кома, Джейми Бенн и российский форвард Денис Гурьянов.

Таким образом, «Колорадо» сократил отставание в серии — 1:2.

Ранее сообщалось, что четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Бостон» в матче плей-офф НХЛ.