Два очка Задорова помогли «Колорадо» сократить счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»

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«Колорадо Эвеланш» обыграл «Даллас Старз» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Задорова помогли «Колорадо» сократить счёт в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе «Эвеланш» отличились Андре Бураковски, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Назем Кадри, Пьер-Эдуар Белльмар и российский защитник Никита Задоров. Кроме того, Задоров ещё отметился результативной передачей. 

У «Старз» шайбы забросили Тайлер Сегин, Блейк Кома, Джейми Бенн и российский форвард Денис Гурьянов.

Таким образом, «Колорадо» сократил отставание в серии — 1:2.

Ранее сообщалось, что четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Бостон» в матче плей-офф НХЛ.

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