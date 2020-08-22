CEV: украинские и российские команды не сыграют во втором раунде квалификации волейбольной ЛЧ

Председатель комиссии Европейской конфедерации волейбола (CEV) по еврокубкам Роман Станиславов заявил, что организация на следующей неделе уточнит сетку второго квалификационного этапа женской Лиги чемпионов.

В первом раунде квалификации ЛЧ московское «Динамо» сыграет с венгерским клубом «Вашаш Обуда». Согласно турнирной сетке, на втором этапе победитель этой пары должен сыграть с победителем пары «Химик» (Украина) — «Прометей» (Украина).

«Пересечения российской и украинской команд не будет. Обоснование — въезд-выезд в страны, проблема с проездом. Другие вопросы мы не поднимаем, только такое обоснование. В понедельник пройдёт видеоконференция с клубами, которые будут участвовать, мы обязательно найдём приемлемые варианты формирования пар. Поправить текущую сетку не так сложно. Все пояснения будут на следующей неделе», — цитирует Станиславова РИА Новости.

Он также добавил, что в CEV постараются не допустить игр между командами из России и с Украины даже на нейтральной территории.

Ранее сообщалось, что украинский волейболист Дмитрий Пашицкий получил российский паспорт.