CEV: украинские и российские команды не сыграют во втором раунде квалификации волейбольной ЛЧ

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Председатель комиссии Европейской конфедерации волейбола (CEV) по еврокубкам Роман Станиславов заявил, что организация на следующей неделе уточнит сетку второго квалификационного этапа женской Лиги чемпионов.
CEV: украинские и российские команды не сыграют во втором раунде квалификации волейбольной ЛЧ
  • РИА Новости

В первом раунде квалификации ЛЧ московское «Динамо» сыграет с венгерским клубом «Вашаш Обуда». Согласно турнирной сетке, на втором этапе победитель этой пары должен сыграть с победителем пары «Химик» (Украина) — «Прометей» (Украина).

«Пересечения российской и украинской команд не будет. Обоснование — въезд-выезд в страны, проблема с проездом. Другие вопросы мы не поднимаем, только такое обоснование. В понедельник пройдёт видеоконференция с клубами, которые будут участвовать, мы обязательно найдём приемлемые варианты формирования пар. Поправить текущую сетку не так сложно. Все пояснения будут на следующей неделе», — цитирует Станиславова РИА Новости.

Он также добавил, что в CEV постараются не допустить игр между командами из России и с Украины даже на нейтральной территории.

Ранее сообщалось, что украинский волейболист Дмитрий Пашицкий получил российский паспорт.

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